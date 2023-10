Seiklusrajad ja mänguplatsid ootavad poolthääli

Vallavalitsus ootas ettepanekuid objektide kohta, mis hakkavad pakkuma avalikku huvi ja on vallas avalikus kasutuses ning mille rajamise väikseim kulu on 5000 eurot ja suurim kulu 25 000 eurot. Kaasava eelarve suurus on 50 000 eurot ning rahastatakse vähemalt kaht objekti, mille rajamise väikseim kulu on 5000 ja suurim kulu 25 000 eurot. Projektid, mis saavad rahastusotsuse, peavad valmima järgmise aasta jooksul. Türi valla finantsjuht Tiina-Mae Kuusik ütles Järva Teatajale septembris, et eelnevate aastate kogemusele tuginedes ongi projektirahastuse saanud kaks või kolm projekti.