Oisu raamatukogu tähistab 105. sünnipäeva

Raamatuklubi saab kokku Oisu raamatukogus 11. oktoobril kell 17. Uued liitujad on väga oodatud ja kui soovid kaasa lüüa raamatu arutelul, siis on hea, kui loed läbi J.D. Salingeri teose „Kuristik rukkis", sest just selle raamatu sisu üle hakkab raamatuklubi arutlema.