Oma sajanda maratoni korraldab mees endale ise

Keskmiselt on Alar Siemann läbinud sellele järgnevalt üle kümne maratoni aastas. Pipi-Liis Siemann selgitas, et see kõlab ehk hullumeelsemana, kui tegelikult on. «Ta ei jookse ju võidu peale, vaid kulgeb maratone omas rahulikus tempos oma keha kuulates ning vanust ja võimeid arvestades. Seega taastub ta pingutustest kiiremini kui ehk tippmaratoonarid,» selgitas ta.