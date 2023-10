Legendaarne peopaik avab üheks õhtuks uksed

Imavere Kõrtsi juhatuse liige Pille Selter ütles, et mõte Imavere Kõrtsi seinte vahel taas pidu teha, tuli seal samas alevikus elaval Edvin Petrovil, kes on ansambli Kurjad Plaanid üks eestvedajaid. "Mõtlesin, et miks ka mitte. See üks õhtu ei võta tükki küljest ja tore oleks üle pika aja taas näha rahvast täis kõrtsi," rääkis Selter.