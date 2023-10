Paide Teater toob täna tehisintellekti avalikult lavalaudadele

Publiku osalus saab lavastuse juures olema võtmetähtsusega, seega on kõik huvilised teretulnud lavastusele kaasa elama. Nimelt antakse publikule võimalus mõjutada mõningaid olulisi muutujaid. Näiteks saab publik otsustada, millises võtmes etendust soovitakse näha. “Valikus on kõikvõimalikke žanreid ja autorite stiile vana-kreeka tragöödiast tarantinoliku põnevikuni,” rääkis lavastaja Helen Rekkor. Publik saab valida oma eelistusi ka näiteks asukoha ja näitlejate karakterite osas. Kui publik on oma valikud teinud ja need andmed tehisarule sisestatud, võib mäng alata.