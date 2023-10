Järvalased kutsutakse järgmisel nädalal püssi alla

Kaitseressursside Ameti peadirektor Anu Rannaveski toob positiivsena esile vabatahtlikult alustavate noorte osakaalu, mis on viimastel aastatel märgatavalt tõusnud. „Järgmisel nädalal teenistust vabatahtlikult alustavaid noori on 46 protsenti, aasta varem oli see number 42 ja ülemöödunud aastal 38 protsenti,“ ütleb Rannaveski. „Siiski tuleb arvestada, et oktoobris põhikutsena ajateenistusse minevate noorte vabatahtlikkuse protsent on võrreldes juulis eelkutsena alustavate noortega madalam.“