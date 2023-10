Politsei pommiähvardusest: pole välistatud, et e-kirja lained korduvad või asub keegi rämpskirju matkima

Politsei- ja piirivalveameti operatiivjuht Heigo Renek kommenteeris intsidenti neljapäeva õhtul järgmiselt: „Politseil ei ole praegu viiteid, et tegemist oleks muu kui rämpskirjadega, mistõttu oleme kirjasaajatele andnud juhised, et asutused võivad tegevust jätkata ja hooneid evakueerima ei pea. See ei tähenda, et need koolid või muud asutused, kes täna (neljapäeval - toim.) oma tegevuse peatasid oleksid kuidagi eksinud või üle reageerinud. Oluline on kriisiplaanide olemasolu ja sõltuvalt olukorrast valmisolek nendele vastavalt otsused langetada. Kutsun kõiki asutusi üles kokku leppima oma tegevuspõhimõtted ja teavitusliinid mistahes olukorras," sõnas operatiivjuht.