Toasooja hind kõigub liiga palju

Järva Halduse ASi juhatuse liige Andreas Sapas andis teada, et uued hinnad hakkasid kehtima 1. oktoobril. Sapas märkis, et Koerus on toasooja hind Eestis üks odavamaid ja ka langes eelmise kütteperioodiga võrreldes enim – ligi 29 eurot megavatt-tunnist. «Hakkepuidu hind on olnud suures languses. Ka on Koeru meie võrgupiirkondadest suurim,» põhjendas Sapas.