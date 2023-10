Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Kui möödunud aastal kallines keskkütte hind märgatavalt, siis nüüd on hinnad tublisti alla tulnud. Samas on küttehinnad Järvamaa eri piirkondades väga kõikuvad. Näiteks tuleb Oisus maksta toasooja eest kaks korda rohkem kui Koerus. Kõige odavam ongi toasoe praegu Koerus, kus megavatt-tunni eest küsitakse 57,84 eurot.

* Paide ja kogu Järvamaa taksonduse turule on tulnud uus teenuseosutaja. Ligi 40 aastat tagasi Tallinnas taksojuhina alustanud Valdur Pals on maakonnas inimesi sõidutanud nüüd juba peaaegu kuu aega. Kuigi piirkonnas tegutseb kõrvuti veel kolm taksoettevõtet, Pals konkurentsi ei karda.

* Paide toiduainetööstus Marta Pagar & Köök viis nädalavahetusel pealinna veganmessile maitsta oma uudsemaid tooteid ning tuli tagasi teadmisega, et tooteid süüakse hea meelega ja osatakse kaupluste lettidelt üles leida. Marta Pagari & Köögi müügijuht Janne Tammsaar ütles, et ennekõike tahtsid nad tutvustada oma tootevalikus uusi tulijaid. «Käime veganmessil igal aastal ja püüame alati oma ostjatele midagi uut pakkuda,» lausus ta. «Sel aastal oleme turule toonud peekonimaitselised kotletid ning kartulikotletid maisi ja hernega. Hummuste sortimendis on juures šokolaadihummus, barbeque-hummus ning läätse-tomatimääre.»