Järvamaa meditsiinitöötaja tõestas end tipptasemel koolitajana

Aasta koolitaja 2023 eripreemia saaja Maire Raidvere on Järvamaa haiglas veerandsada aastat pidanud õendusjuhi ametit. Tema südameasi on tervisetarkuse jagamine nii oma kolleegidele kui ka Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ja Järvamaa Kutsehariduskeskuse õppuritele. Maire on koolitustega panustanud Järvamaa haigla hooldustöötajate, õdede, puhastusteenindajate ja mitme teise valdkonna töötajate erialastesse täienduskoolitustesse nii koolitajana kui ka koolituste kavandajana. Ikka selleks, et kompetentse personali toel parandada haiglas abi vajavate inimeste elukvaliteeti ja suurendada ka personali rahulolu.

Tunnustusüritus toimub täiskasvanud õppija nädala raames, mille fookuses on inimese õppimine ja enesetäiendamine läbi elu. Õppimine kogu elu vältel on üksikisiku ja ühiskonna arengu põhiliseks eelduseks, et toime tulla kiiresti muutuvas maailmas. Sel aastal esitati täiskasvanuhariduse tunnustuskonkursile 359 kandidaati: 147 õppijat, 77 õpitegu, 82 koolitajat ja 53 õppijasõbralikku tööandjat. Kõikides maakondades toimus maakondlike esinumbrite valimine ning tunnustamine, kelle seast valiti välja aasta tublimad tegijad riiklikul tasemel.