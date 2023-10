Ligi kolm aastat tagasi Järva-Jaanis oma jala- ja kehahoolduskabineti avanud Ereli Laupa jõudis ettevõtmisega täna uue verstapostini - kuna kliente on tal palju ka Paide ja Türi piirkonnast, avas ta kabineti nüüd ka Paides. Kabinet on spetsialiseerunud probleemsete jalgade hooldusele ning Laupa sõnul on teenuse järele nõudlus suur.