Teguviis, millega inimesed oma elu tihti ohtu seavad

Nelja aasta inimese surmaga lõppenud tulekahjude statistika näitab, et suitsuanduri olemasoluga seonduvad arvud pole ajas paranenud – hoopis vastupidi. Töökorras suitsuanduri puudumise all on mõeldud olukordi, kus töökorras suitsuandur puudus, suitsuandur ei olnud töökorras või ei teata selle olemasolu ja töökorras oleku kohta.

Aasta Töökorras suitsuandur puudus surmaga lõppenud tulekahjude puhul Töökorras suitsuandur oli olemas 2019 62 % 38 % 2020 62 % 38 % 2021 62 % 38 % 2022 66% 34 %

Allikas: Päästeamet

Mille vastu eksitakse?

Nagu eespool sai mainitud, on suitsuanduri eluiga olenevalt tootjast kuni 10 aastat. Kui seade on aegunud, tuleb see koheselt välja vahetada. Taaveti sõnul aga ei tule inimesed tihti selle peale, et anduril on oma eluiga ja selle lõppemise järel ei suuda seade enam efektiivselt tööd teha.

Hunt ütleb, et kõige tavapärasem viga on suitsuanduri vale paigutus. Andurit ei paigaldata lakke, vaid hoitakse näiteks pakendis või kapi peal. “Kõige kiiremini avastab suitsuandur tulekahju kui see on paigaldatud võimalikult kõrgele, eemale õhuringlust takistavatest objektidest,” lisab ta. “Nublu klientidele räägime, et andur tuleb paigaldada elamise kesksesse avatud ruumi ning kinnitada kruvidega lakke.”

Hunt nendib, et inimesed ei teadvusta sageli ka seda, et suitsuandur vajab regulaarset kontrolli ja hooldust. Näiteks ei vaadata, kas patareid vajaksid vahetamist. Ta lisab, et Nublu müügiesindajad on aastate jooksul külastanud mitmesaja tuhande Eesti pere kodusid ja jõudnud järeldusele, et pea pooltes kodudes on suitsuandurid aegunud.

Muuda elu lihtsamaks