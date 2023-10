Tormis murdunud või hoonele ohtu kujutavate puude puhul ära jää ootama ja parimat pakkumist ootama

Viimastel andmetel sai ainuüksi möödunud nädalavahetusel Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet kokku ligi 250 teadaannet murdunud puude ja maha kukkunud okste kohta. Reaalsuses on paljud kahjud jäetud aga üldse teatamata ning juhtumeid on märksa rohkem. „Tihti ei peagi olema terve puu maha kukkunud, et suurt kahju tekitada, ka puult murdunud oks võib kehvalt kukkudes tekitada puu all seisvale autole suurt kahju. Või saab sõiduk hoopis pihta väga paljude väikeste okstega ning kahju on veelgi suurem, sest välja tuleb vahetada mitu kere osa,“ selgitas kindlustusfirma Balcia Eesti tegevjuht Denis Nikolajev.

Nikolajevi sõnul tuleks peale sellist tormi kindlasti üle kontrollida kogu oma vara ning ka mujal asuv kinnisvara, et selgeks teha kahjud ja ära hoida võimalikud tulevased suuremad kahjustused. „Näiteks puu, mis on küljele vajunud, kuid pole veel päris majale kukkunud. Nägin isegi ühte sellist. Siin tuleb kinnistu omanikul väga kiiresti tegutseda ja ohtlikuks muutunud puud kiiresti maha võtta. Kui ta seda mõistliku aja jooksul ei tee, siis võivad kahju tagajärjed olla hiljem kordades suuremad,“ lausus Nikolajev. „Arusaadavalt on arboristidel praegu käed-jalad tööd täis, kuid tormi olukorras abistab ka päästeamet, kui on näha, et puu endast ohtu kujutab.“