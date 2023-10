Autoga reisijatele tegid enim peavalu tehnilised rikked ja tühjenenud rehvid

Sarnaselt muude tehniliste riketega on Järve sõnul ka sõiduki käivitusabi võimalik ennetada auto tehnilise kontrolliga enne pikemale reisile minekut. „Enamasti on sõiduki mittekäivitumise põhjuseks tühjaks saanud aku või ka generaatori rike,“ märkis ta.

Selleks, et autoga välisreisil olles näiteks tehnilise rikke või purunenud rehvi tõttu ebamugavasse olukorda sattudes abi saada, peaks Järve sõnul olema sõidukil kindlasti kaskokindlustus, sest reisikindlustusest paraku autoga tee peale jäämisel abi ei ole. „Reisikindlustus katab kulud ainult juhul, kui isiklikus kasutuses oleva sõidukiga satutakse liiklusõnnetusse ja on vaja majutuse või täiendava transpordi kulu,“ märkis ta. „Kõige tähtsam on aga lasta auto enne reisi üle vaadata ja jälgida, et rehvirõhk oleks õige,“ märkis Järv.