Teede hööveldamine jätkub oktoobri lõpuni

Järjepidevat tööd segavad vihmased ilmad. „Üldjuhul on ilm sügisel muutlik ja vihmane ning teed kuivavad aeglasemalt. Kinnitan, et valime hööveldamiseks kuivemaid päevi nii palju, kui sügisel on võimalik ja paduvihmaga me kindlasti tööd ei tee. Kasutame iga kuivemat ilma ja hetke, et teid hööveldada, aga juhtub päevi, kus õhtune/öine vihmasadu muudab värskelt hööveldatud kruusatee pealmise katte liigniiskeks ehk maakeeli poriseks," selgitas Aedma ja lisas, et ilma hööveldamiseta oleks teed samuti porised, mis on sügisel kruusateedel paratamatus.