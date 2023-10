Linnameeskonna noorjalgpallur näitas lauamänguoskusi

Võistluste korraldaja Kristjan Piirimäe andis teada, et kokku osales võistlusel 24 last vanuses 8-11 aastat. „12 paremat pääses edasi 28. oktoobril Tallinnas A Le Co Arenal toimuvale finaalturniirile,” sõnas ta. „Nende seas on FC Flora, Harju JK, Keila JK, Paide Linnameeskonna, TJK Legioni, Saku Sportingu, Tallinna Kalevi, SiIlamäe JK Dina ja JK Volta parimad sokkerimängijad.” (JT)