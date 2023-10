TV 10 Olümpiastarti sari ootab koolitiime starti

Uuel hooajal on vanemas vanusegrupis starti taas oodatud 13-14 aastased poisid ja tüdrukud ning nooremas vanusegrupis kuni 12 aastased võistlejad. Koolitiimide registreerimine on tänasest alanud Eesti Kergejõustikuliidu kodulehel. Täpsem info SIIN .

Võistkonnad on jaotatud kahte gruppi vastavalt põhikooli õpilaste arvule. Tiitlit kaitsevad Rakvere Reaalkool ning Orissaare Gümnaasiumi ja Tornimäe Põhikooli ühendtiim.

53. hooaja esimene vabariiklik etapp on kavas 2. detsembril Võrus ja sari kulmineerub 13.-14. juunil peetava mitmevõistluse finaaliga, mis toimub esmakordselt Jõhvis. Finaali avapäeval on kavas taaskord ka igas vanuses huvilistele erinevaid spordialasid tutvustav Olümpiapäev.

„TV 10 Olümpiastarti sarjast saavad noored spordi-ja võistlemispisiku, mis tuleb neile kasuks edasises elus. Meil on hea meel, et saame sarja finaaletapi raames korraldada Olümpiapäeva. Lapsi, kes silmade särades erinevaid spordialasid proovivad, on igal aastal järjest rohkem ning loodame ka Jõhvis Olümpiapäeval rohket osavõttu!“ ütles EOK kommunikatsioonijuht Merili Luuk.