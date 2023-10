Sportlased pälvisid haridusstipendiume

Kokku toetatakse sel semestril sportlaste õpinguid 21 850 euroga. Toetatavad sportlased on 16 spordialalt.

Teiste seas pälvisid haridusstipendiumi Järvamaalt pärit suusatajad Kaidy ja Keidy Kaasiku, kergejõustiklased Kätlin Piirimäe ja Olavi Allase.

EOK büroojuhi Jaanika Eilati sõnul on stipendium sportlastele hea abivahend. „See projekt soodustab sportlastel sportlaskarjääri ajal või pärast karjääri lõpetamist omandada kõrg- või kutseharidust. Meil on hea meel, et 20 aastat kestnud projekt on jätkusuutlik,” ütles Eilat.

Haridusstipendiumi pälvinud tippsportlased on õpingud jätkamas nii Eestis kui ka välismaal asuvates kõrg- ja rakenduskõrghariduskoolides.

Eesti kõrgkoolidest on esindatud Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Taltech, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Sisekaitseakadeemia, Estonian Business School, Mainor; väljaspool Eestit Essec Business School, Freie Universität Berlin, Management Center Innsbruck, Middle Tennessee State University, University of Alaska Fairbanks, University of Konstanz, University of Hawaii at Manoa, Virginia Commonwealth University.

Kaks korda aastas väljaantavat EOK ja Kultuuriministeeriumi haridusstipendiumit saavad taotleda praegused ja endised tippsportlased kõrgkooli või kutseõppeasutuse õppemaksu tasumiseks. Stipendiumi suurus on kuni 1000 eurot semestris. Stipendiumile on võimalik konkureerida sportlastel, kes on Eesti koondisesse kuulunud vähemalt kolme aasta jooksul. Kui sportlane on tegevkarjääri juba lõpetanud, ei tohi olla sellest möödunud üle viie aasta. Samuti oodatakse stipendiaatidelt oma elus ja sporditegevuses ausa mängu põhimõtete järgimist, noorematele eeskujuks olemist ning dopinguvastaste reeglite järgimist.