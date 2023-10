Noortõstjad alustasid sügishooaega edukalt

SK Vargamäe vanemtreener Ahti Uppin sõnas, et neil tuli antud plaani realiseerimiseks teha mandaadis mitmeid kehakaalude muudatusi. „Kõige tublim oli Rebeca Park Albu koolist, kes oli võimeline alustama isiklikust rekordist, et võistelda kehakaalus kuni 55kg. Sellega andis ta võimaluse klubikaaslasele Lisann Isabel Razduvalovale tulla kaaluklassis kuni 49kg meistriks,” sõnas ta. „ Lisann Isabeli kevadine vorm summas 75kg oli täiesti lootusetus kauguses, aga ta võistles südikalt ja võitis meistritiitli.”

Uppin mainis, et võistlustel püstitati seitse Eesti erivanuste rekordit ja üks neist kuulus ka Vargamäe klubi esindajale Inger Iris Prantsule Järva-Jaani keskkoolis. „Iris oli valmis enamakski, kuid rebimises ei saanud ta end käima,” nentis treener.

Nüüd ootab tõstjaid koolivaheajal ees Kääriku treeninglaager ja sealt minnakse Mellistesse võistlema, kus selguvad 31. korda Tartumaa Suurmeistrite Karikavõistluste võitjad. See on rahvusvaheline võistlus, kus peale Balti riikide tõstjate osalevad ka soomlased ja vahest ka ungarlased. Seejärel on novembri alguses Valgas U20 Eesti meistrivõistlused ja samade võistluste raames toimub ka Eesti esimese olümpiavõitja Alfred Neulandi mälestusvõistlused. (JT)