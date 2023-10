Järvalane kutsub motohuvilisi riigikogu ette automaksu vastu koosolekule

Maria Karumets selgitab oma blogis, et ei saa mitte vaiki olla ja midagi tegemata pealt vaadata, kuida paljude perede ja noorte motohuvile tõmmatakse absurde kõike ja kõiki mõjutava automaksuga kriips peale. "Minu silmis on see tohutu ebaõiglus maksta maksu asjade eest, mille eest me oleme juba tasunud riigilõivude, ülevaatuste ning käibemaksuga," ütleb ta.