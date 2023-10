Paide Hillar Hanssoo põhikooli direktoril Kersti Kivisool tuli 1. septembril pidada kaks kõnet: peale kodukooli öelda häid soove ka Tarbja lasteaed-kooli perele, mille juhtimise on ta sel õppeaastal enda peale võtnud.

Sel õppeaastal on osa Järvamaa koolijuhte olukorra ees, kus juhtida tuleb kas mitut asutust või ühend­asutust eri asukohtadega. Kuna direktoriamet on niigi pingeline, vastutusrikas ja töömahukas, uuris Järva Teataja kolmelt koolijuhilt, kuidas nad on toime tulnud.