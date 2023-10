Suur rahvahääletus! Südamega tehtud euroteod ootavad sinu häält

„Top 30-sse jõudnud projektide Euroopa Liidu toetuse maht on kokku 331 880 068 eurot – eks suured projektid paistavad ikka enam silma, kuid eriti hea meel, et mõtteviisi muutnud keskkonnaprojektid ja inimesi vahetult mõjutavad sotsiaalvaldkonna projektid on samuti parimate seas esindatud,“ ütles RTK toetuste rakendamise osakonna juhataja Tiina Sams.