Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Laupäevast alates pole Järvamaa Eesti maratonijooksude kaardil enam valge laik, sest türilane Alar Siemann korraldas oma sajanda maratoni läbimiseks ametliku mõõdetud distantsiga jooksuvõistluse. Alari 100. maratonile kogunes 52 jooksjat, kellest 22 läbis täispika ja 30 poolmaratoni. Sama märgiline, kui on fakt, et Järvamaal pole teadaolevalt seni maratoni joostud, on ka see, et Alar Siemann täitis sel moel kaheksa aasta eest eesmärgiks seatud saja maratoni läbimise tähise oma 50. sünnipäevaks. Selleks tuli tal joosta aastas üle kümne maratoni.

* Esmaspäeva ennelõunal näitas Paide kohal sinitaeva taustal end viimastel nädalatel harva esinev päike. Ligi paarkümmend noormeest, kes samal ajal Paide muusika- ja teatrimaja parklasse kogunesid, ei tundnud aga päikeselisest oktoobriilmast suurt rõõmu – ees ootas minek kaitseväkke. Ilmeid ei muutnud oluliselt rõõmsamaks ka kaitseressursside ameti töötaja lahkelt pakutud kommid ja lubadus, et mida kiiremini teenistusse minejad bussi saavad, seda kiiremini jõuavad nad Tapale, kus ootab ees mehine soe lõunasöök. «Võtke-võtke julgelt!» julgustas ta bussi pääsu järjekorra juures ühe seisja juurest teise juurde liikudes, kommikoti suu avali.

* Sel õppeaastal on osa Järvamaa koolijuhte olukorra ees, kus juhtida tuleb kas mitut asutust või ühend­asutust eri asukohtadega. Kuna direktoriamet on niigi pingeline, vastutusrikas ja töömahukas, uuris Järva Teataja kolmelt koolijuhilt, kuidas nad on toime tulnud.

* Ligi kolm aastat tagasi Järva-Jaanis oma jala- ja kehahoolduskabineti avanud Ereli Laupa jõudis laupäeval ettevõtmisega uue verstapostini. Et kliente on tal palju ka Paide ja Türi piirkonnast, siis avas ta kabineti nüüd ka Paides. Kabinet keskendub probleemsete jalgade hooldusele ja Laupa sõnul on teenuse järele nõudlus suur.