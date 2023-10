Parimad sudokulahendajad võistlevad Kanadas

Pärast mullust üliedukat Krakowi MM-i on Eestil kaitsta individuaalarvestuse kuld ja võistkondlik pronks

Eesti on alanud MM-il esindatud kahe koondisega. Koondise esinumber on 12-kordne Eesti meister ja valitsev maailmameister Tiit Vunk. Koondise kapten on Kuma loogikatoimetaja Jaanus Laidna.