Esilinastus lõbus koguperekomöödia „Tähtsad ninad“

Filmi režissööri Ingomar Vihmari hinnangul on „Tähtsad ninad“ lõbus, ent õpetlik film, mida võiks vaadata kogu perega. „See film annab võimaluse rääkida olulistest teemadest – nagu peresuhted, aga ka töö, eneseteostus, raha ja edukultus – lahedal moel nii laste kui vanematega. Mida siis ikkagi on tarvis ühel perekonnal õnnelik olemiseks?“

Vihmari sõnul löövad filmis kaasa armastatud näitlejad Mattias Naan ja Saara Pius, aga peategelased on lapsed ja lõbusa pealispinna all on peidus südamlik lugu ühest Eesti perekonnast.