Valitsussektori eelarvepuudujääk ulatus augusti lõpuks 1,2%ni aastasest SKPst

Sotsiaalkindlustusfondide sektori, ehk Tervisekassa ja Töötukassa, eelarvepositsioon oli augusti lõpu seisuga 143 miljoni euro suuruses ülejäägis. Tervisekassa eelarvepositsioon paranes augustis suurenenud tulude tulemusel 17 miljoni euro võrra ulatudes 122 miljoni euroni, mida on aasta varasemaga võrreldes 18 miljoni võrra enam. Tuludest kasvas peamiselt riigieelarvest makstav tegevustoetus. Töötukassa jõudis augusti lõpuks 21 miljoni euro suuruse ülejäägini, mis ühtib aasta varasema tulemusega. Augusti lõpus oli registreeritud töötuid ligi 49 600, mis on 2 800 inimese võrra rohkem kui aasta varem. Kevadel langenud töötus on suvel stabiliseerunud tasemele, mis ületab mõnevõrra eelmist aastat. Eelarvepositsiooni on hoidnud halvenemast Töötukassa reservidelt teenitud intressitulu, mida oli augusti lõpuks ligi 13 miljonit eurot.