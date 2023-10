2022. aastal tehti taas rohkem kirurgilisi protseduure

2022. aastal opereeriti haiglaravis ligikaudu 70 600 ja päevaravis 62 500 patsienti, näitab Tervise Arengu Instituudi täna avaldatud statistika. See tähendab, et haiglaravi (v.a õendusabi) patsientidest opereeriti 40% ja päevaravi patsientidest kaks kolmandikku.

Eestis kokku opereeriti vältimatut kirurgiat vajavate kõhuõõne haiguste tõttu 3475 patsienti, mis on samas suurusjärgus eelneva aastaga. Opereeritute osatähtsus on suurim ägeda pimesoolepõletiku (opereeriti 95% haigetest) ja pitsunud songa (81%) haigetest. Vältimatut kõhuõõne kirurgiat osutati kõigis maakondades välja arvatud Jõgevamaal, kus ei teostata ööpäevaringset vältimatut kirurgilist abi.

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis on avaldatud 2022. aasta haigla-, päeva- ja ambulatoorse kirurgia teostamise andmed .

Sealsamas on ka tabel KP15 tervise infosüsteemi andmete kohta. Haiglavõrgu arengukava haiglate kaupa on valitud kirurgiastatistika avaldatud siin (tabelid HH071–HH074). Operatsioonitubade andmed on kättesaadavad siit.