Isetehtud registreerimisnumber viis politseinikud amfetamiiniautoni

„Patrull märkas, et autol oli isetehtud registreerimisnumber ja andis selle juhile peatumiseks märguande. Autojuhil olid narkojoobe tunnused ja ta kõrvaldati autoroolist. Autot kontrollides leidsid politseinikud mitu plastpakendit tundmatu pulbriga, kokku oli seda ligi 150 grammi. Ainele tehtud kiirtest näitas, et tegemist on amfetamiiniga, kuid täpsema vastuse annab ekspertiis,“ rääkis Kesk-Eesti politseijaoskonna uurija Tanel Alasmaa.