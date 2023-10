XXVIII laulupeole registreerunute seas on kõige arvukamalt segakoore - neid on kirjas 306. Samuti on osalemissoovist teada andnud üle 228 mudilaskoori, aga ka 134 naiskoori ning 38 meeskoori. Orkestritest on peole kirja pannud 59 puhkpilliorkestrit ning 28 sümfooniaorkestrit.