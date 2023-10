Kolmikuid kasvatav suurpere palub uue eluaseme remondiks abi

Külen Erala ja Jaanus Kask said kolmikute poiste Brennani (vasakult), Brendoni ja Brendani vanemateks eelmise aasta septembris, aga kõik koos kodus on nad elanud selle aasta aprillist. Paraku jääb nelja lapsega perele Türil viiendal korrusel asuv kolmetoaline korter väikeseks ja nad vajavad elukohta lastele sobilikumas kohas.

Eelmisel aastal Järvamaale sündinud kolmikute vanematel õnnestus viimaks läbi raskuste osta korter, mis võimaldaks neil lapsi sagedamini värske õhu kätte viia ning murraks pereema mure pääseda lastega ka ennelõunasel ajal kodust liikuma. Paraku on korter sedavõrd halvas seisus, et vajab kapitaalremonti. Nelja last kasvataval noorel perel on küll pealehakkamist ja töökad käed, kuid üksnes sellest uue kodu ehitamiseks ei piisa. Nii pöörduvadki nad avalikkuse poole palvega neid võimalusel ehitusmaterjalidega aidata.