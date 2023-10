PILDID ⟩ Politseinikud mälestasid hukkunud kolleege rattasõiduga

Kauaaegne Järvamaa (piirkonna)politseinik, praegune Lääne Prefektuur instruktor Mati Seire sõnas, et muljed mälestussõidust jäid igati head. "Ilmgi oli hea, veidi paistis isegi päike. Lääne omadel vedas, tuul oli tagant ja pean tunnistama, et suhteliselt kerge oli sellel aastal," avaldas ta. "Sellele, et kerge oli, aitas kindlasti kaasa ka treenitus. Käin praktiliselt igapäevaselt rattaga tööle ja tagasi, üks ots 20 km, mis teeb päevas 40 km. Seega, rattaga sõit ei ole minule isiklikult mingi probleem."