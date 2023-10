Helkuripuu ootab helkureid

"Eelmisel aastal meisterdasid meie erihoolekandeteenuste elanikud hoolega käsitööringides helkureid ning palusime helkurite kogumisel abi ka erinevatelt koostööpartneritelt ja teistelt asutustelt. Kokku meisterdasime ja kogusime 1279 helkurit, millega ehtisime ära Kuressaares, Haapsalus, Türil, Paides, Raplas, Vändras ja Pärnus kokku 10 helkurpuud. Kuna helkurpuud tühjenesid helkuritest väga kiiresti ja kogukonna inimeste tagasiside oli ääretult positiivne, siis otsustasime helkurpuude loomisest teha traditsiooni ehk plaanime ka käesoleval aastal ehtida oma erihoolekandeüksuste läheduses helkurpuud kogukonnas elavate inimeste jaoks," ütles AS Hoolekandeteenuste kogukonnatöö tegevusjuhendaja Mari-Liis Jäärats oma pöördumises.

Kui kellegi on kodus mõni helkur, mis kasutust ei leia, või on asutusel helkureid, mida saaks puule riputamiseks annetada, siis palume need tuua hiljemalt 25. oktoobri tööpäeva lõpuks Paide linnavalitsusse, Raekotta või Pärnu 3 majja, infospetsialisti kätte.