GALERII ⟩ Paide kohvikuturul saab tunda Itaalia pitsameistrite mõju

Kaido Lepik kinnitas, et ta läks Itaalias Gardas asuvasse restorani õppima, kuidas valmistada Itaalia pitsasid ja pastasid. "Eriti seda, kuidas kasutada puuküttega pitsaahju, mis on ju pitsade valmistamiseks ainunuõige," avaldas ta.

Plaanide kohaselt jõuab kohvikupidaja tagasi kodumaale täna. "Kohviku tuleviku nimel ma Itaalias olengi," rääkis ta kesknädalal. "Seda selleks, et Paides pakutav ühel hetkel uskumatule maitsetasemele viia. Olen Itaalias tänaseks nii palju uusi teadmisi saanud ja ka varasemat tarkust on väga palju ümber lükatud, seega võib öelda, et on mida oodata."