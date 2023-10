Paidesse saabus talv.

Neljapäeva (19.10) öösel on vihma- ja lörtsihooge enamasti rannikualadel ning puhub mõõdukas põhjakaare tuul. Päeval tungib põhjakaarest sisse järjest külmemat õhku - sajuhooge on laialdasemalt ja enam tahkel kujul s.t. nii lörtsi kui lume ja lumekruupidena, saartel ja looderannikul tuleb veel ka vihmana alla. Põhja- ja kirdetuul tugevneb. Öised miinimumid langevad -2..+2 °C-ni, vaid kitsastel rannikuäärsetel aladel jäävad 5 °C lähedale, päevane õhutemperatuur on 0..+5 °C piires.