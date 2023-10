Romuautode hind muudkui tõuseb

„Vase hind on alati olnud majandusolukorra baromeeter. Kuid ajad on kummalised ja ega keegi enam liiga täpselt teagi, kui hästi vase hinna käitumine tänapäeval turu kindlustunnet peegeldab. Igatahes on vask kuuga kerkinud protsendi ja aasta lõikes kahe protsendi võrra.

Londoni metallibörsi (LME) hiljutisel konverentsil osalejate hinnangul on just vask järgmisel aastal kõige suurema hinnatõusupotentsiaaliga metall hoolimata sellest, et lähikuud saavad olema rasked – vask on sattunud vanamoodsasse tööstussurutisse, kuigi tulevik võiks olla helge ja „elektriline“. Värsked korrigeeritud analüüsid näevad vase osas samas, et kui praegu on kerge puudujääk, siis järgmisel aastal kerkib tarneülejääk 467 000 tonnini. Kuid sellele on ka vastuvaidlejaid ja defitsiidi eest hoiatajaid.