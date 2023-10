Vibulaskjad korraldavad tutvustusõhtu

Vibukooli missioon on saada parimaks vibusportlaste "hüppelauaks" Eestis, Baltikumis ja teha ajalugu maailmas. Nii on koolist on sirgunud ja tuntust kogunud juba päris mitmed noored: Lisell Jäätma, Robin Jäätma, Maris Tetsmann ja Meeri-Marita Paas. Nende ambitsioon on jõuda suurtel võistlustel veel kaugemale ja pjedestaalil aina kõrgemale.

Et see kõik ka edaspidi õnnestuks, on vaja osaleda aina rohkematel võistlustel erinevates maailma nurkades ja treenida üha rohkem Maarika Jäätma valvsa pilgu all ja juhendamisel.

Kõik need tegevused sõltuvad vähemal ja rohkemal määral rahaliste vahendite olemasolust. Kuna seni on toimetatud suhteliselt minimaalsete vahendite ja perede toel, siis antud pakkumine on nüüd suunatud kõikidele võimalikele toetajatele.

Lähitulevikus ootavad vibusportlasi ees võistlused Hiinas, Saksamaal, Inglismaal, Ameerka Ühendriikides, Prantsusmaal jne. Võistlustel käimine toob nii Eesti kui ka Türi uhkelt pildile, sest juba hetkel saavutatud tulemused on midagi enamat kui lihtsalt osavõtt.

TOETA Saaja: MTÜ Türi Vibukool Arveldusarve: EE137700771009196888 SWIFT kood(välismakse tegijatele): LHVBEE22 Selgitus: Tegevustoetus

Kõik vibuspordi huvilisi 28. oktoobril kell 17-19 oodatud uudistama ka vibukooli ruumidesse aadressile Türil L. Koidula 27A teisel korrusel. "Otse kümnesse" nime kandval õhtul tutvustatakse oma tegevusi ja tulijatel on võimalus tutvuda ka tublide sportlaste ja juhendajaga. Ühtlasi saab ka ise proovida vibulaskmist ja võimalik on soetada vibulaskurite uut kalendrit.