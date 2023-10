Kuulsad suusakaksikud aitasid fotokonkurssi võita

Foto üks autoreid Kalvi Kirspuu rääkis, et mõte sellise foto tegemiseks tuli tal hiljuti ühel tuulisel nädalavahetusel, kui päästeamet soovitas inimestel püsida kodus ja valmistada ennast ette võimalikeks elektrikatkestusteks. "Olin positiivselt üllatunud, kui nägin tuulest ja vihmast hoolimata Aravete-Kaalepi kergliiklusteel kepikõndi tegevat eakat naist. Selle asemel, et soojas toas seebikaid vaadata, tegeles ta hoopis tervisespordiga," märkis ta.

Kirspuu sõnas, et just selline pilt on parim kompliment neile, kes on kergliiklusteede ehitamise eest võidelnud ja nende nimel vaeva näinud.