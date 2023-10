Järvamaa veetornid –unustatud ja uuele elule äratatud

2016. aastal keskendusid muinsuskaitseameti korraldatavad muinsuskaitsepäevad just veetornidele. Ameti andmetel on Eestis püsitatud 270 veetorni, tänapäeval on neist veemajanduses kasutuses vaid kümmekond ning kultuurimälestisena on kaitse alla võetud 15 torni. Väga suur osa nendest erilistest maamärkidest on seisnud kasutuseta juba aastakümneid – osa on lagunemisohtlikud ja osa lammutatud. Mitmed tornid on galeriide-muuseumidena inimestele avatud, valdav osa aga siiski suletud­. Sellest, kui palju Eestis on eriilmelisi veetorne, saab vähemalt osaliselt aimu veebilehelt veetornid.ee, kuhu tornide hingeelust ja ajaloost huvitatud Toomas Vaan on koondanud kokku nende kohta kogutud teabe.