Nahk nõuab tulevaselt meistrilt kannatlikkust ja täpsust

Ei juhtu just iga päev, et inimene teeb elus kannapöörde ja läheb õppima midagi täiesti uut. Paidelastele küünetehnikuna tuntud Triin Paabo sai just sellise tembuga hakkama ja õpib nüüd juba teist aastat Kuressaare ametikoolis nahkkäsitöömeistriks.