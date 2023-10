Valmis mobiilne agrolupjade segusõlm

OÜ Preesi juhataja Kalle Sommer ütles, et segusõlme põhiliseks tooteks on tugevatoimeline agrolubi „Preesi Strong“, mis sisaldab Kunda karjääri lubjakivijahu ja Narva põlevkivituhka Enefix. "Siiani oli keeruline kasutada Kunda lubjakivijahu, kuna seda ei olnud võimalik karjääris tsisternautodesse laadida, samuti on probleemiks Enefix-is kõrge väävlisisaldus," lisas ta. "Kokku segatuna ja laadituna tsisternautodesse võimaldab kasutada suurt külvinormi ilma väävli negatiivse mõjuta ja külvata tolmuvabamalt."