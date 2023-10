Opositsiooni liige Sten Perillus ütles, et ka koalitsiooni ridades on neid inimesi, kes on tunnistanud, et pole Niglase tööga rahul. „Meile on antud märku, et nad võivad umbusaldusega kaasa tulla,“ sõnas Perillus. „Kui hääletamine oleks salajane, siis ma ei kahtleks üldse, et see läbi läheb.“