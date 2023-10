Uuendatud Anna Teada infosüsteem annab probleemist teavitajale juurde mitmeid lisavõimalusi

Uuenduse läbinud infosüsteem alustas juba septembrikuus ning esimene kuu aega on näidanud, et nii kasutajate kui omavalitsuste jaoks on rakendus muutunud kasutajasõbralikumaks. 30 päeva jooksul on elanikud vihje süsteemi kaudu edastanud kohalikele omavalitsustele ja Transpordiametile 1100 teadet. Nii on nüüd näiteks vihje saatjal võimalik valida juurde probleemi tüüp (heakord, haljastus, teed ja tänavad, valgustus, ohtlik objekt, valesti parkimine, surnud lind/loom) ja saada tagasiside, kui ametiasutus on saabunud vihje teadmiseks võtnud. Veebilehel annateada.ee on need kommentaarid teadete juures nähtavad.