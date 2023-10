Elektriseadmed põhjustavad igal aastal sadu tulekahjusid

11. septembril andis Nublu suitsu- ja vinugaasiandur häiret ühes Tallinna korteris. Seal viibinud naine märkas toas suitsu ja põgenes rõdule. Selgus, et vannitoas kuumaveetorule kuivama jäetud käterätik oli kärssama läinud ja suits levis üle korteri. Päästjad kontrollisid ja tuulutasid tube, elanik õnneks esmaabi ei vajanud.

“Tuleoht võib tekkida kohast, kust seda oodatagi ei oska,” möönab G4Si kommunikatsioonijuht Maxim Tuul. “Tänu nutikale andurile, mis edastas häireteate meie juhtimiskeskusesse, jäi inimene terveks.”

Külm ilm toob uue ohu

Külmaperiood tuleb päev-päevalt järjest lähemale ja sooja saamiseks võetakse kasutusele elektriradiaatorid, soojapuhurid jpm. Päästeameti ennetusosakonna ekspert Tuuli Taavet rõhutab, et enne taoliste seadmete kasutamist tuleb kindlasti kontrollida hoone elektrisüsteemi. Sama oluline on lugeda kasutusjuhendit ja veenduda, et seade ei koormaks üle pikendusjuhet ega kodu elektrijuhtmestikku.

Taavet rõhutab, et kindlasti ei tohi kasutada elektriseadmeid, mis on oma aja ära elanud või millel on silmaga nähtavad vead.

Elektrisüsteemi kontrollimine on aga a ja o. Ka Päästeameti statistikast selgub, et enamik hoone tulekahjudest on alguse saanud elektrisüsteemist või -riketest.

Lõplik tekkepõhjus 2020 2021 2022 Elektripaigaldise rike 87 95 69 Elektriseadme rike 35 40 53 Elektriseadmete kasutamine 16 27 26 Kokku 138 162 148

Allikas: Päästeamet