Algab meediapädevuse nädal

Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri Kristi Vinter-Nemvaltsi sõnul on praegu rohkem kui kunagi varem oluline osata eristada fakti ja arvamust, kontrollida infoallikaid ning saada aru sõnumite varjatud eesmärkidest. “Praeguste laste lapsepõlv on nende vanemate omast digitehnoloogia kiire arengu tõttu oluliselt teistsugune. Täiskasvanutena oleme laste kasvatajatena olukorras, kus me ise lastena pole olnud,” ütles Vinter-Nemvalts. “Tehnoloogia on kujundanud nii kultuuri- kui ka kogemusruumi. Muutuv meedia- ja teabemaastik nõuab, et õpilased leiaksid, haldaksid, mõistaksid, looksid ja levitaksid teavet paremini, kasutades digitehnoloogiat ohutult ja vastutustundlikult. Ja taustal teame, et tehisintellekt on tulnud, et jääda.”