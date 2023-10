Uus rahvatervishoiu seadus paneb aluse tõhusamale ennetustööle

„Inimeste hea tervis on ühiskonna jõukuse ja majanduse arengu olulisim eeldus. Vananevas ühiskonnas nõudlus ja vajadus tervishoiuteenuste järele ajas järjest suureneb. Selleks, et leevendada survet tervishoiusüsteemile peame panustama senisest enam tõenduspõhisesse ennetusse,“ ütles terviseminister Riina Sikkut. „Kõik inimeste tervise kaitseks ja edendamiseks suunatud tegevused on investeering tulevikku. Kogu riigi arengu ja tuleviku jaoks on eriti oluline kujundada lastele elu-, õpi- ja kasvukeskkond, mis toetab tervise hoidmist ning võimaldab neil seeläbi elada tulevikus kauem tervena.“

Eelnõu üheks oluliseks sihtrühmaks on lapsed. Eelnõuga on kavas keelustada solaariumi- ja tätoveerimisteenuste pakkumine alaealistele. Rahvusvahelistes uuringutes on leitud, et tätoveerimisvärvid võivad sisaldada kantserogeenseid ühendeid. Mida varasemas eas inimene nende ainetega kokku puutub, seda suurem on tõenäosus elu jooksul vähki haigestuda. Samuti on teaduslikult tõestatud, et noores eas solaariumi kasutamine suurendab melanoomi haigestumise riski.