Tööinspektsioon vastab: kas kellakeeramise tõttu tekkinud lisatunni eest peab maksma töötasu?

29. oktoobril keeratakse kella ühe tunni võrra tagasi. Sügisesel kellakeeramisel tekib öövahetuses töötajatel lisatund tavapärasele töövahetusele juurde. Lisatund tähendab ka täiendavat töötasu selle konkreetse tunni eest. Kuivõrd kellakeeramine töötaja kokkulepitud tööaega ei muuda, siis peab töötaja töötama vastavalt kokkulepitud tööajale. Kui töötaja tööpäev langeb kellakeeramise ajale, peavad pooled kokku leppima, et töötaja töötab 8 tunni asemel tund aega kauem ehk 9 tundi. Kui kokkulepe puudub, on töötajal õigus töötada ettenähtud 8 tundi ehk vahetus lõppeks varem.

Lisatund võib tekitada ületunnitöö. Tööandja ja töötaja võivad kokku leppida, et töötaja kohustub tegema tööd üle kokkulepitud tööaja. Kui kuu või arvestusperioodi lõpus selgub, et selle võrra on tekkinud ületund, tuleb tööandjal ka see tund ületunnina töötajale hüvitada. Seadus eeldab, et ületunnitöö hüvitatakse tasustatud vaba ajaga. Vaba ajaga hüvitamisel tuleb töötajale maksta ühekordne töötasu ületunnitöö tegemise eest ning ka vaba aja eest, mida töötajale ületunnitöö eest antakse. Kui tööandja soovib ületunnitöö hüvitada rahas, tuleb tal see töötajaga kokku leppida. Ületunnitöö hüvitamisel rahas tuleb tööandjal maksta töötajale 1,5-kordset töötasu.