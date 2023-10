Järvamaa koolijuhid allkirjastavad olulise dokumendi

"Sarnane kvaliteedikokkulepe sõlmiti Tartu linna koolide vahel juba 2015. aastal ning see on tänaseni edukalt kehtinud. Järvamaa koolide hariduskokkulepe on esmakordne ja ka omalaadne kogu maakonna ulatuses ning see näitab selgelt pühendumist kvaliteetsele haridusele ja õpilaste paremale tulevikule," kommenteeris Hiob.