Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Järgmisel kevadel valmib Paides üle mitmekümne aasta esimene uus ja nüüdisaegne ridaelamu. Erinevaid, veel üksnes paberil olevaid arendusprojekte on linnas rohkemgi, kuid kopp on maasse löödud ainult Jaama tänaval. Kolme korteriga ridaelamu kerkib Jaama ja Raudtee tänava ristmikule maiks. Neist esimene boks leidis ostja juba enne, kui reklaam üles läks. Ka teised kaks boksi on broneeritud.