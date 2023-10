Tänukirja saanud raamatupidaja uurib iga bensiinitšekki

Autasule esitas Klaarika Johansoni Koeru kogudust teenima asunud Kristi Sääsk, kes ütleb, et Johanson on kümmekond aastat teinud koguduses raamatupidamist ja on olnud ka koguduse sekretär. Vaimulik sõnab, et kõik, mis koguduses puudutab paberitööd, on usaldatud Klaarikale, sest tema on tõeline professionaal.