USA mõttekoda valis Eesti maksusüsteemi kümnendat korda kõige konkurentsivõimelisemaks

Eesti maksusüsteemi nõrkusena märgib mõttekoda, et meie kahepoolsete maksulepingute arv jääb allapoole OECD keskmist: 62 vs 74. Eesti maksusüsteemi territoriaalsus piirdub Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikide ja Šveitsiga, mis tähendab seda, et vaid nendest riikidest saadud kasumijaotised vabastatakse Eestis tulumaksust täiendavaid tingimusi esitamata. Lisaks on Eesti alakapitalisatsiooni vastased reeglid ühed OECD riikide rangeimad.